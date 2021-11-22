الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مختص يحذر الأهالي من مساعدة أبنائهم في حل الامتحانات وتلقينهم الإجابات (فيديو)

مختص يحذر الأهالي من مساعدة أبنائهم في حل الامتحانات وتلقينهم الإجابات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتخصص في صعوبات التعلم، عبدالله المشعان، من مساعدة الأهالي لأبنائهم الطلاب في حل الامتحانات وتلقينهم الإجابات.

وأوضح المشعان خلال حديثة على قناة ” الإخبارية ” إن ذلك يؤدي إلى مشاكل سلوكية تؤثر على الطالب بشكل واضح بعد عودة الاختبارات الحضورية بالمدرسة، حيث لا يستطيع الطالب حل الاختبارات الحضورية تحت الضغط والتوتر.

وأشار إلى أنه يمكن أن نساعد أطفالنا وقت الاختبارات، لكن تلقينهم الإجابات هو المشكلة.

وأضاف أنه يمكن مساعدة الطالب في قراءة السؤال وفهمه وتضييق الحلول، لكن دون تلقينه الحل الأمثل.

وأوضح أنه من الأفضل أن يحقق الطالب درجة أقل من الكاملة باعتماده على نفسه في حل الاختبارات؛ بدلًا من أن يحقق الدرجة الكاملة مع اعتماده على مساعدة الأهل.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>