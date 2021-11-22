مختص يحذر الأهالي من مساعدة أبنائهم في حل الامتحانات وتلقينهم الإجابات (فيديو)

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حذر المتخصص في صعوبات التعلم، عبدالله المشعان، من مساعدة الأهالي لأبنائهم الطلاب في حل الامتحانات وتلقينهم الإجابات.

وأوضح المشعان خلال حديثة على قناة ” الإخبارية ” إن ذلك يؤدي إلى مشاكل سلوكية تؤثر على الطالب بشكل واضح بعد عودة الاختبارات الحضورية بالمدرسة، حيث لا يستطيع الطالب حل الاختبارات الحضورية تحت الضغط والتوتر.

وأشار إلى أنه يمكن أن نساعد أطفالنا وقت الاختبارات، لكن تلقينهم الإجابات هو المشكلة.

وأضاف أنه يمكن مساعدة الطالب في قراءة السؤال وفهمه وتضييق الحلول، لكن دون تلقينه الحل الأمثل.

وأوضح أنه من الأفضل أن يحقق الطالب درجة أقل من الكاملة باعتماده على نفسه في حل الاختبارات؛ بدلًا من أن يحقق الدرجة الكاملة مع اعتماده على مساعدة الأهل.