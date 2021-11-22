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توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن العلاوة السنوية للمعلمين

توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن العلاوة السنوية للمعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب: إن تحديد الأثر على العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات أو الرتبة الوظيفية ليس من اختصاصاتها.

وأوضحت الهيئة وفقاً لـ”عكاظ”، أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها في ما يتعلق بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء.

وأشارت إلى أنه يمكن الاعتراض على النتائج عن طريق رفع طلب عبر نظام خدمة المستفيدين الخاص بالهيئة.

كما أوضحت أن التسكين على المراتب من اختصاصات جهات التوظيف وخاضع لعدد من العوامل وتعتبر الرخصة المهنية إحداها، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات للجامعيين لا تكفي عن أداء اختبار الرخصة ولا بد من إجراء الاختبارين التربوي والتخصص.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستصدر آلية واشتراطات تجديد الرخصة عند الانتهاء من اكتمال التنظيمات الخاصة بها، مشيرة إلى أن الاختبارات الورقية يتاح التعديل والحذف إلى ما قبل الاختبار بـ٧٢ ساعة، بينما الاختبارت المحوسبة يتاح التعديل والحذف إلى ما قبل الاختبار بـ ٤٨ ساعة.

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