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القبض على عصابة زوّرت تقريرًا تليفزيونيًا وسرقوا 7 مليون ريال

القبض على عصابة زوّرت تقريرًا تليفزيونيًا وسرقوا 7 مليون ريال
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تواصل- فريق التحرير:

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذَت في عدد من مناطق المملكة، قام بها (4) أشخاص، مواطن قبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج عدة أساليب للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات بنكية لهم واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات وأرقام اتصال وهمية، مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية، وقد بلغ ما تم الاستيلاء عليه (7,000,000) ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية، و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب-استخدمت في عملياتهم الاحتيالية- ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

 

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