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مكث يومين بلا طعام.. مقيم سوداني يروي تفاصيل الأوقات العصيبة في الصحراء وقصة إنقاذه (فيديو)

مكث يومين بلا طعام.. مقيم سوداني يروي تفاصيل الأوقات العصيبة في الصحراء وقصة إنقاذه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى مقيم سودني تفاصيل الساعات العصيبة التي عاشها في منطقة صحراوية نائية في رابغ، حتى تم إنقاذه من قبل عدد من المواطنين وفريق برق للإنقاذ.

وقال لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “كنت متجها إلى شرق رابغ وكانت الشبكة جيدة حتى مسافة 15 كم وبعد ذلك بدأت شبكة الجوال تضعف، ومشيت بالسيارة في الصحراء حتى غرزت في الرمال ليلا”.

وأضاف “توقفت السيارة تماما وحاولت تحريكها دون جدوى ومكثت على ذلك الحال يومين وكان معي فقط زجاجة مياه.

وأضاف : فجأة سمعت صوت سيارة من بعيد ومشيت باتجاه الصوت فوجدت مركبة ونديت عليها من بعيد وانتبه قائدها وتوقف وعاد وأعطاني خبز وماء وذهبت معه لمنطقة فيها شبكة واتصلنا بالدفاع المدني وفريق برق الذي قطع مسافة 250 كم من جدة حتى المكان الذي أتواجد فيه ولله الحمد والمنة”.

 

 

 

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