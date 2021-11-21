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متحدث «الصحة»: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا العام بطريقة أشد (فيديو)

متحدث «الصحة»: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا العام بطريقة أشد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا الموسم بطريقة أشد.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة: “مع التراخي الموجود نتوقع أن يكون هناك انتشار للإنفلونزا هذا العام وقد تكون أشد، حسب بعض الدراسات”.

ودعا العبدالعالي للتقيد بالإجراءات الاحترازية من وضع الكمامات والابتعاد عن الآخرين وتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن هناك دولاً تعلن أن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان، ونحن في المملكة نعيش في مستويات آمنة.

وأوضح أن عدد الجرعات المعطاة بالمملكة قد تجاوز 47 مليون جرعة، وأكمل الجرعتين 22.1 مليون شخص.

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