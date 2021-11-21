لحملة الثانوية فأعلى.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر 27 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مجالات فى الرياض

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية،

توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل بفروعها في جدة، الرياض، الدمام، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مساعد إداري ثاني.

2- أخصائي علاقات الموظفين و الارتباط الوظيفي.

3- مساعد ترفيه (لا يشترط الخبرة).

4- أخصائي ترفيه ثالث (لا يشترط الخبرة).

5- أخصائي ترفيه ثاني.

6- مدقق.

7- مترجم ثاني.

8- داعم فني أول.

9- استشاري أبحاث.

10- احصائي طبي.

11- أخصائي وبائيات.

12- مدير الأبحاث الطبية الحيوية.

13- مشرف نقل التكنولوجيا والتسويق.

14- عالم أبحاث أول (وظيفتان).

15- عالم أبحاث (5 وظائف).

16- إحصائي حيوي.

17- فيزيائي طبي أول (وظيفتان).

18- محرر فديو ثاني.

19- مساعد مكتبه.

20- فني مختبر.

21- عالم أبحاث مشارك.

التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم عبر بوابة التوظيف للجامعة:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)