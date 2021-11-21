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تورط نجل الرئيس الأمريكي في صفقة مريبة مع الصين

تورط نجل الرئيس الأمريكي في صفقة مريبة مع الصين
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن شركة استثمارية مرتبطة بهانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، ساعدت شركة صينية تعمل في الولايات المتحدة في الاستحواذ على أحد أغنى مناجم الكوبالت في العالم والموجود بجمهورية الكونغو في صفقة تمت بينهما من أجل السيطرة على هذه المعدن الثمين.

وكان نجل الرئيس والذي عاد إلى الواجهة مجدداً، انضم واثنين من الأمريكيين إلى شركاء صينيين في تأسيس الشركة الاستثمارية ” BHR” عام 2013، حيث سيطروا على 30% من BHR”” وهي شركة أسهم خاصة مسجلة في شنغهاي للاستثمارات أما بقية الشركة فهي مملوكة لمستثمرين صينيين، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأكدت الصحيفة أنه بحلول الوقت الذي باعت فيه BHR حصتها عام 2019، كان هانتر بايدن يسيطر على 10% من الشركة وأنه نتيجة لهذه الصفقة، استحوذت الشركة الصينية على حصة نسبتها 80%، في أحد أكبر منتجي الكوبالت في الكونغو.

يعتبر معدن الكوبالت الثمين مكوناً رئيسياً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

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