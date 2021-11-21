بعد سقوط آلاف القتلى من المليشيا.. «الحوثي» ينفذ حملة تجنيد إجباري في صنعاء

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء إطلاق ميليشيات الحوثي حملة تعبئة وتحشيد في أوساط الشبان والأطفال والكهول، وذلك لتعويض النقص بأعداد مقاتليها، بخاصة بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش اليمني المسنود بطيران تحالف دعم الشرعية.

تأتي الحملة، بناءً على تعليمات صدرت مؤخراً من زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي يحض فيها أتباعه على شن أوسع حملة استقطاب وتجنيد في صفوف المدنيين، وذلك بعد تشكيل لجان هدفها استهداف وتجنيد المئات من السكان القاطنين بـ820 حارة واقعة في نطاق نحو 98 حياً مدنياً في مديريات: الثورة، وصنعاء القديمة، والتحرير، ومعين، والوحدة، والسبعين، والصافية، وآزال، وشعوب، وبني الحارث، حسب “الشرق الأوسط”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن حملات التجنيد التي أطلقتها المليشيا طيلة الأسبوعين الماضيين، استهدفت مئات الشبان والأطفال والكهول في 10 مديريات تتبع العاصمة صنعاء.

وسبق للميليشيات، أن شرعت مطلع أغسطس الماضي في تنفيذ حملة تجنيد طالت الشبان وصغار السن بمناطق متفرقة من العاصمة.