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مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالدمام.. 7 ضوابط للدخول

مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالدمام.. 7 ضوابط للدخول
مزاد لبيع سيارات للبيع
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء السبت، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك جسر الملك فهد.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة، أن ضوابط الدخول تشمل ما يلي:

– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

– يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

– البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة

– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

– يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد.

 

 

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