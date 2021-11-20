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طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق
الطقس والارصاد الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي. كما لايستبعد تكون الضباب على مرتفعات عسير، الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية الى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22-44 كم/ساعة وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 في الساعة، وارتفاع الموج نصف متر الى متر يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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