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تعرف على «الحد الأدنى» المستحق للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطوّر

تعرف على «الحد الأدنى» المستحق للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطوّر
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطوّر، والحد الأدني المستحق لعائل الأسرة وكل فرد فيها.

وكشفت “الموارد البشرية”، أن آلية الاحتساب تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك، وجاء الحد الأدني لعائل الأسرة 1100 ريال، و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

وجاءت آلية احتساب المعاش كالتالي:

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن المعايير والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة، إنَّ شروط الاستحقاق تتضمن استفادة كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة.

ويستثني من شروط الجنسية للحصول على الاستحقاق الفئات التالية:

زوجة السعودي، ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توافر إقامة سارية المفعول.

أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير السعودي، على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول، وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، على أن بطاقة التنقل سارية المفعول.

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