الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رسالة عاجلة.. زوج مواطنة انقلبت سيارتها بعد اصطدامها: «مسامحين المتسبب بشرط»

رسالة عاجلة.. زوج مواطنة انقلبت سيارتها بعد اصطدامها: «مسامحين المتسبب بشرط»
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف مسفر بن حاضر، زوج المواطنة التي انقلبت سيارتها جراء اصطدامها بأخرى في الدمام، حالة زوجته الصحية، مشيرًا إلى أنها بخير.

وقال “بن حاضر”، في تغريدة على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :”صاحب سيارة من نوع كامري تسبب بانقلاب سيارة تقودها زوجتي بالدمام في حي الشعلة”.

وأضاف “”زوجتي بخير الحمد لله رفعنا بلاغ لكن ماقدرنا نوصل له، أنا وزوجتي مسامحينه في حال جاء ودفع مبلغ التأمين للإصلاحات، ما قدرت أدفع المبلغ رغم أنه قليل بسبب الظروف”.

وطالب الزوج من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يساعدوه في نشر رسالته العاجلة كي يصل إلى المتسبب قائلًا :”ساعدوني في نشر المقطع لتصل له”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو،  لتعرض مواطنة لحادث مروع أدى لانقلاب المركبة التي تقودها.

وكانت المواطنة قد اصطدمت سيارتها بقائد سيارة متهور في حي الشعلة بمدينة الدمام.

ويظهر الفيديو لحظة دخول السائق من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي بشكل سريع، أدى إلى الاصطدام الشديد بسيارة المواطنة، ما تسبب في انقلابها.

وكانت قائدة المركبة ، قد حاولت تفادي قائد المركبة لكنها اصطدمت بصبة خرسانية.

مواد ذات صلة

‫بعد حادث القديح.. ضبط 57 مشتبهاً غالبيتهم مواطنون‬

‫بعد حادث القديح.. ضبط 57 مشتبهاً غالبيتهم مواطنون‬

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    صقر

    وربي كفو يامحمد بن نايف الله يديم عزك يابعد روحي