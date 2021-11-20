رسالة عاجلة.. زوج مواطنة انقلبت سيارتها بعد اصطدامها: «مسامحين المتسبب بشرط»

تواصل- فريق التحرير:

كشف مسفر بن حاضر، زوج المواطنة التي انقلبت سيارتها جراء اصطدامها بأخرى في الدمام، حالة زوجته الصحية، مشيرًا إلى أنها بخير.

وقال “بن حاضر”، في تغريدة على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :”صاحب سيارة من نوع كامري تسبب بانقلاب سيارة تقودها زوجتي بالدمام في حي الشعلة”.

وأضاف “”زوجتي بخير الحمد لله رفعنا بلاغ لكن ماقدرنا نوصل له، أنا وزوجتي مسامحينه في حال جاء ودفع مبلغ التأمين للإصلاحات، ما قدرت أدفع المبلغ رغم أنه قليل بسبب الظروف”.

وطالب الزوج من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يساعدوه في نشر رسالته العاجلة كي يصل إلى المتسبب قائلًا :”ساعدوني في نشر المقطع لتصل له”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، لتعرض مواطنة لحادث مروع أدى لانقلاب المركبة التي تقودها.

وكانت المواطنة قد اصطدمت سيارتها بقائد سيارة متهور في حي الشعلة بمدينة الدمام.

ويظهر الفيديو لحظة دخول السائق من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي بشكل سريع، أدى إلى الاصطدام الشديد بسيارة المواطنة، ما تسبب في انقلابها.

وكانت قائدة المركبة ، قد حاولت تفادي قائد المركبة لكنها اصطدمت بصبة خرسانية.