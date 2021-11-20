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خطر يومي للأطفال.. الأمن السيبراني يوجه تحذيرا لأولياء الأمور

خطر يومي للأطفال.. الأمن السيبراني يوجه تحذيرا لأولياء الأمور
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تواصل- فريق التحرير

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم السبت، من مخاطر الإنترنت والأجهزة الإلكترونية وتأثيرها البالغ على الأطفال، خاصة عند استخدامها بشكل يومي.

وأضاف المركز أن الأساليب المستخدمة لاستهداف الأطفال:

1-التنمر الإلكتروني.

2- الجرائم الإلكترونية.

3-  الاحتيال الإلكتروني.

4-  المحتوى غير الأخلاقي.

5-  زرع الأفكار الضالة والعدوانية.

وحول دور الوالدين للحد من الأضرار أثناء استخدام الأجهزة أجملها المركز في:

1-الرقابة الأبوية من خلال ضبط إعدادات التطبيقات.

2-  تحميل برامج الحماية وتحديثها لتقليل مخاطر الاختراق.

3-  إرشاد الطفل للممارسات الآمنة (عدم الضغط على الروابط المجهولة، عدم تحميل المرفقات).

4- تحديد أوقات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وضبطها من إعدادات الأجهزة.

كما شدد على تعزيز العلاقة والتواصل بشكل مستمر بين الوالدين والأطفال، وخلق بيئة ترفيهية وتعليمية بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.

 

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