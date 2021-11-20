وزير الدفاع الأمريكي: ندعم المملكة ضد مليشيا الحوثي.. والرياض قادرة على  الردع

تواصل- فريق الحرير

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها تدعم المملكة في مواجهة الهجمات القادمة من مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمام مؤتمر حوار المنامة 2021، أننا ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا ومصالحنا، ولدينا عشرات الآلاف من القوات وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لحماية الممرات المائية.

وشدد أوستن على دعم الولايات المتحدة للمملكة في مواجهة الهجمات القادمة من مليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدا قدرة الرياض في صد تلك التهديدات.

وأوضح أن القوات الجوية في المملكة تهزم 90 % من المسيرات القادمة من اليمن.

ونوه أننا معا سنعمل للوصول إلى صد الهجمات بنسبة 100 % ، وأن واشنطن وضعت أنظمة في المنطقة للتعامع مع مخاطر الطائرات بدون طيار.