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مليشيا الحوثي تختطف موظفاً بالسفارة الأمريكية وعدد المختطفين يرتفع إلى 26 شخصاً

مليشيا الحوثي تختطف موظفاً بالسفارة الأمريكية وعدد المختطفين يرتفع إلى 26 شخصاً
مليشيا الحوثي تخطف موظف
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن ميليشيا الحوثي اختطفت موظفاً سابقاً في السفارة الأمريكية، أمس الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المختطفين من موظفي السفارة إلى 26 شخصاً.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن مجاميع مسلحة من 4 دوريات، داهمت أمس الجمعة، منزل عبدالحميد نوري العجمي بصنعاء الموظف السابق في السفارة الأمريكية، واقتادته إلى مكان مجهول، كما صادرت أجهزة كمبيوتر ولاب توب وتلفونات خاصة به ومقتنيات أخرى يملكها.

وكانت واشنطن قد طالبت المليشيا الحوثية الإرهابية بالإفراج الفوري عن جميع موظفيها دون أن يصابوا بأذى وإنهاء أي مضايقات وذلك بعد يوم من اقتحام السفارة المغلقة منذ 2015 ونهب محتوياتها.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون لتمهيد الطريق لإعادة تطبيق العقوبات على المليشيا الحوثية التي رفعتها إدارة الرئيس جو بايدن وتصنيفها منظمة إرهابية.

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