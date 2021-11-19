جازان..ضبط مقيم يخفي آلاف الأقراص الدوائية داخل الإطار الاحتياطي لمركبته

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أعلنت شرطة منطقة جازان، عن ضبط (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته.

وأوضح أنه قد تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لجهة الاختصاص.