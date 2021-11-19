وباء جديد يظهر في أمريكا.. وهذه أعراضه

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تواصل – وكالات:

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم رصد حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود؛ لتكون بذلك الثانية التي يتم الإعلان عنها خلال 4 أشهر.
وقالت وزارة الصحة بولاية ماريلاند، إنه تم التأكد من إصابة أحد سكان الولاية بفيروس جدري القرود النادر، بعد رحلة قام بها المصاب إلى نيجيريا.

وأوضحت وزارة الصحة الأمريكية، أن المريض لم يدخل المستشفى ويتعافى حاليًا بمعزل عن الأعراض الخفيفة، ولاتوجد تفاصيل متاحة بخصوص اسم المقيم، العمر، الجنس، والمكان الذي يعيش فيه، والذي سافر إليه في نيجيريا، وفقًا لصحيفة “الديلي نيوز” الأمريكية.

ويظهر جدري القرود، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الجدري، عادة بأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

كما يصاب المرضى أحيانا بطفح جلدي على وجوههم ينتشر في أنحاء الجسم.

ولفت مركز السيطرة على الأمراض إلى أن خطر الانتشار على متن رحلة العودة من نيجيريا منخفض لأن الجميع كانوا يرتدون الكمامات بالفعل للوقاية من فيروس كورونا.

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