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124 مليار دولار.. المملكة تتصدر استثمارات العرب في السندات الأمريكية

124 مليار دولار.. المملكة تتصدر استثمارات العرب في السندات الأمريكية
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأمريكية بنهاية سبتمبر الماضي 266.3 مليار دولار.

وأوضحت بيانات وزارة الخزينة الأمريكية، أن 12 دولة عربية استثمرت أموالا في سندات وأذون الخزينة الأمريكية بنهاية سبتمبر 2021، تتصدرها المملكة التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7 في المائة، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية، محتلة المركز الـ17.

وحلت الإمارات في المركز الثاني بعد المملكة باستثمارات 58.1 مليار دولار، تمثل 21.8 في المائة من استثمارات العرب، و0.8 في المائة من استثمارات دول العالم.

بينما حلت الكويت بالمركز الثالث باستثمارات 46.3 مليار دولار، تمثل 17.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.6 في المائة من استثمارات العالم.

وتمثل استثمارات العرب 3.5 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.55 تريليون دولار.

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