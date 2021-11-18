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لغة الأرقام تهزم الحوثيين.. المليشيا تعترف بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب

لغة الأرقام تهزم الحوثيين.. المليشيا تعترف بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب
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تواصل – فريق التحرير:

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

ونقلت كالة فرانس برس عن عدد من قيادة المليشيا أن نحوا من  14700 متمرد حوثي قتلوا في معارك منطقة مأرب منذ يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً أن عليهم تحمل المزيد من الخسائر”.

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