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ترامب: أمريكا أصبحت أضحوكة وستختفي بعد 3 سنوات

ترامب: أمريكا أصبحت أضحوكة وستختفي بعد 3 سنوات
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يفكر حاليًا في الفوز بانتخابات 2024، لأنه لن يكون هناك أمريكا بعد ثلاث سنوات، بسبب الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب في تصريحات نشرتها مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية،  أنه خسر انتخابات عام 2020، بسبب عمليات التزوير رغم نفي معظم المسؤولن هذه الادعاءات.

وأضاف “لديّ الكثير من الأشخاص الطيبين الذين يقولون لي: سيدي، انسَ عام 2020.. ستفوز في الانتخابات المقبلىة وأنت الآن في أعلى المستويات في الاستطلاعات، وستفوز.

وتابع ترامب قائلا : ” وأنا أقول إنه لن يكون لدينا بلد في غضون ثلاث سنوات”.

وأشار في حديثه إلى الرئيس الحالي جو بايدن قائلا :” : “هذا الرجل فعل ذلك في تسعة أشهر، لقد دمر بلدنا..  أمريكا ليست رائعة الآن.. أمريكا أضحوكة في جميع أنحاء العالم”.

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