لماذا التقى رئيس الوزراء اللبناني بـ«قرداحي» سراً في منزله؟.. مصادر تكشف التفاصيل

تواصل – وكالات :

كشفت مصادر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استقبل وزير الإعلام جورج قرداحي “سرا”، بعد نصيحة تلقاها من رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.

وأضحت المصادر بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن ميقاتي اتصل بقرداحي ودعاه إلى منزله مساء أول من أمس، بعد نصيحة تلقاها من فرنجية، علماً بأن ميقاتي كان قد التقى فرنجية بحضور شقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي، في سياق محاولة جديدة لإقناعه بضرورة استقالة قرداحي.

وذكرت المصادر أن “ميقاتي” أوضح لـ”قرداحي” خلال اللقاء سبب تمسكه بتقديم استقالته من الحكومة، وذلك لحفظ علاقات لبنان مع دول الخليج، إلا أن “قرداحي” لم يعط جواباً سلبياً أو إيجابياً لميقاتي، مشيرة إلى أن الأمور لا تزال معلقة.