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الموجة الخامسة لـ«كورونا» تضرب أوروبا.. وارتفاع صادم للإصابات في هذه الدولة

الموجة الخامسة لـ«كورونا» تضرب أوروبا.. وارتفاع صادم للإصابات في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

للمرة الأولى منذ 25 أغسطس، سجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وذلك مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون، بحسب رويترز.

وأوضح جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة “الجائحة تنتشر في كل مكان… لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي”.

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