هل ينتقل «الكبد الوبائي ج» عن طريق الأطعمة أو العلاقة الزوجية؟ الصحة تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن مرض فيروس الكبد الوبائي “ج” لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب، أو عن طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن فيروس الكبد “ج” ينتقل عن طريق التعرض لـدم مصاب بالمرض، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق الحقن غير الآمن، وقد ينتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الفيروس نادراً ما ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب.