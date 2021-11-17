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وفاة أكثر من 100 ألف شخص بجرعات زائدة .. المخدرات تتحول لوباء بالولايات المتحدة

وفاة أكثر من 100 ألف شخص بجرعات زائدة .. المخدرات تتحول لوباء بالولايات المتحدة
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تواصل- فريق التحرير:

بيانات مرعبة أعلنتها الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، بشأن وفيّات جراء تعاطي المخدرات، والذى تجاوز أكثر من 100 ألف شخص قد فارقوا الحياة.

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريراً يؤكد وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب تناول جرعات زائدة من المخدرات، ما بين أبريل 2020 وأبريل 2021، وأوضحت أن البيانات تشير إلى وفاة 275 شخصا يوميا بسبب الجرعات الزائدة.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الأمريكيين، وصفوا في مؤتمر صحفي، الأزمة المتزايدة بـ”وباء المخدرات”.

ونقلت عن وزير الصحة الأمريكي قوله :”حان الوقت لمواجهة حقيقة أن تلك الأزمة تزداد سوءا، ويجب تكاتف الجميع من أجل القضاء عليها”.

بينما قالت رئيسة إدارة مكافحة المخدرات، إن كميات مخدر “الفنتانيل” التي جرى ضبطها وصلت إلى حوالي 5.5 طن خلال العام الجاري.

 

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