«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

تواصل – فريق التحرير:
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، نصائح مهمة للآباء والأمهات للمحافظة على سلامة الأطفال في المنزل.
وتشمل هذه النصائح ما يلي:
1- لا تترك مصادر الحريق في متناول الأطفال.
2- عدم ترك الأطفال لوحدهم في المسابح دون رقابة من الكبار.
3- إبعاد السكاكين والأدوات الحادة عن متناول الأطفال.
4- قم بتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.
5- تأكد من وقاية الأطفال من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.
6- أبعد الأجهزة الكهربائية عن متناول الأطفال.
7- تأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز عن الأطفال.
8- إبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال.
نصائح للمحافظة على سلامة الأطفال في المنزل.#الوقاية_أمانpic.twitter.com/o7KnaP7yGj
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)November 17, 2021