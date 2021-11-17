«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، نصائح مهمة للآباء والأمهات للمحافظة على سلامة الأطفال في المنزل.

وتشمل هذه النصائح ما يلي:

1- لا تترك مصادر الحريق في متناول الأطفال.

2- عدم ترك الأطفال لوحدهم في المسابح دون رقابة من الكبار.

3- إبعاد السكاكين والأدوات الحادة عن متناول الأطفال.

4- قم بتغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.

5- تأكد من وقاية الأطفال من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.

6- أبعد الأجهزة الكهربائية عن متناول الأطفال.

7- تأمين الموقد وإبعاد اسطوانة الغاز عن الأطفال.

8- إبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال.