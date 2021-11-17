ما الإجراء المتبع حال تعرض طلاب الابتدائية لإشكاليات تقنية أثناء الاختبار عن بعد؟

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قال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إنه في حال حدوث إشكاليات تقنية لطلاب المرحلة الابتدائية أثناء الاختبارات عن بعد، فإن فريق الدعم الفني متواجد ويتابع بشكل مباشر عملية دخول الطلاب على منصة “مدرستي” للتأكد من وصول الروابط، وذلك من خلال الإشراف المستمر، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأضاف الباحص في تصريحات لـ”الإخبارية”، أنه في حالة وجود صعوبات تواجه الأسر في منازلهم فإن المدرسة تقوم بتحضير قاعة خاصة مزودة بعدد من الأجهزة والإنترنت تستطيع الأسرة الحضور بالتنسيق مع المدرسة.

وبدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال “مدرستي”.