«أوبك» تحذر من عدم استقرار سوق النفط.. هذا ما سيحدث

تواصل- فريق التحرير:

حذر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، من تعرض سوق النفط العالمية لعملية انتقال من عجز إلى فائض في العرض ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه لهذا السبب يتعين على المنظمة وحلفائها المضي قدما في قرارات سياسة قيود الإنتاج.

وأوضح باركيندو في تصريحات له على هامش مؤتمر أديبك، المنعقد في “أبوظبي”، أن الفائض في العرض متوقع بقوة في الشهر المقبل مستشهدا ببيانات من الولايات المتحدة أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف باركيندو أن هذه مجرد إشارات وعلينا أن نكون حذرين للغاية، موضحا أن التوقعات على مدار العام المقبل تشير إلى أنه قد يكون هناك فائض في العرض في السوق، معتبرا أن هذا كاف كسبب لوجوب توخي الحذر الشديد عند بلورة القرارات التي تتخذها “أوبك +” كل شهر وذلك وفق ما نشرته صحيفة “الاقتصادية”.

كانت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها منذ أيام خفضت من تقديرها لطلب النفط الخام من “أوبك”، موضحة أن السبب يرجع وبشكل جزئي إلى محاولات تجدد نشاط النفط الصخري الأمريكي.