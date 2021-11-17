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أرقام صادمة لعدد الضحايا.. «الصحة العالمية» تكشف أسباب استمرار جائحة كورونا

أرقام صادمة لعدد الضحايا.. «الصحة العالمية» تكشف أسباب استمرار جائحة كورونا
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تواصل – وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم سببه عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات وغياب الاتساق في الإجراءات الصحية.

وأضاف غيبريسوس، خلال منتدى أمني نظمته كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء: “أن عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في العالم مع مزيج من الإجراءات غير المتسقة وغير الممنهجة في قطاع الرعاية الصحية يمدد الجائحة، حيث يعطي الفيروس مجالا أكبر للانتقال والتحور”.

كما أعاد مدير الصحة العالمية التذكير بضحايا كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا أودى بحياة نحو 5 ملايين شخص حسب البيانات الرسمية، إلا أن “العدد الحقيقي أكبر بكثير”.

وختم تيدروس بقوله إن “هذه الجائحة تمثل في قلبها أزمة تضامن، أبرزها وأعقدها الضعف الجذري للهيكل العالمي للرعاية الصحية”.

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