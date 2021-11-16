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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل يتعارض تطعيم الإنفلونزا مع لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل يتعارض تطعيم الإنفلونزا مع لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ولا يؤثر على شدة الأعراض الجانبية.

وأضافت الصحة، عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن الحصول على اللقاحين في نفس الوقت.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

 

 

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