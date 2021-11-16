هل يتعارض تطعيم الإنفلونزا مع لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

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أوضحت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ولا يؤثر على شدة الأعراض الجانبية.

وأضافت الصحة، عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن الحصول على اللقاحين في نفس الوقت.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).