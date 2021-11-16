توقعات حالة الطقس في المملكة بعد انتهاء الحالة الماطرة

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يتوقع خبراء الطقس انحسار تأثير الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي أثرت على البحر الأحمر ومدينة جدة وعموم والقطاع الغربي من المملكة خلال الأيام الماضية، بحيث يعود الطقس للاستقرار في معظم المناطق.

وفيما يتعلق بالتوقعات الجوية للأيام وخلال بقية الأسبوع الثالث من نوفمبر من المتوقع فرص محدودة للأمطار على أجزاء من شمال شرق المملكة، وفقا لـ”طقس العرب”.

ويُتوقع أيضا في هذه الأيام أن تكون الفرصة مُهيأة لحدوث بعض الاضطرابات الجوية المحلية والمحدودة في مناطق مختلفة شمال شرق السعودية، قد تعمل على هطولات محدودة للأمطار في مناطق عشوائية، كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، بحيث يسود طقس أبرد من المعتاد في مختلف المناطق، باستثناء الأجزاء الساحلية على البحر الأحمر.