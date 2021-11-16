الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
0

تواصل – وكالات:

وجهت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، نصيحة لمواطنيها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها “لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية”، مؤكدة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسببت في اضطرابات سياسية.

وتفاقمت الأوضاع في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 أودى بحياة 218 شخصا إضافة إلى أزمة دبلوماسية اندلعت مؤخرا بين لبنان ودول الخليج بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

 

مواد ذات صلة

عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين

عاجل.. الكويت تطالب ١٠٠ أسرة وافدة بمغادرة البلاد معظمهم لبنانيين

مخاوف في لبنان بعد تفشي إصابات الأنفلونزا في المدن والقرى

مخاوف في لبنان بعد تفشي إصابات الأنفلونزا في المدن والقرى

سرقات بالملايين..القبض على عصابة لصوص المشاهير ببريطانيا

سرقات بالملايين..القبض على عصابة لصوص المشاهير ببريطانيا

الحكومة تقف متفرجة.. «شاحنات الترانزيت» أزمة جديدة تضرب لبنان

الحكومة تقف متفرجة.. «شاحنات الترانزيت» أزمة جديدة تضرب لبنان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>