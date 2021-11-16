بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

تواصل – وكالات:

وجهت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، نصيحة لمواطنيها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها “لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية”، مؤكدة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسببت في اضطرابات سياسية.

وتفاقمت الأوضاع في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 أودى بحياة 218 شخصا إضافة إلى أزمة دبلوماسية اندلعت مؤخرا بين لبنان ودول الخليج بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.