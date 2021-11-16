الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم

بتداولات 6 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم
0

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 9.10 نقاط ليقفل عند مستوى 11827.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 159 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة، وطيبة، ومهارة، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتحي، أبو معطي، ودله الصحية، وصادرات، والعبداللطيف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.18% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وطيبة، ومهارة، والمراكز، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مهارة، وطيبة، والراجحي، والعربية، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 109.56 نقاط ليقفل عند مستوى 24170.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1644 صفقة.

مواد ذات صلة

4.3 مليار حجم التداول.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً في تعاملات اليوم

4.3 مليار حجم التداول.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً في تعاملات اليوم

4.9 مليار ريال حجم التداول.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11898 نقطة

4.9 مليار ريال حجم التداول.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11898 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11857 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11857 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11753 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11753 نقطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>