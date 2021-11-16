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في أول لقاء تليفزيوني بعد الأزمة..«قرداحي»: موافق على أي حل يعيد العلاقات مع المملكة

في أول لقاء تليفزيوني بعد الأزمة..«قرداحي»: موافق على أي حل يعيد العلاقات مع المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أدلى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بتصريحات جديدة حول الأزمة التي تسبب فيها مع المملكة ودول خليجية، في أول لقاء تليفزيوني له بعد الأزمة اللبنانية الخليجية.

وقال “قرداحي”، أنه يُصر على شرط انتهاء الأزمة مع دول الخليج في حين تقديمه استقالته، معتبرا أنه لا يريد أن تكون استقالته بمثابة “طلقة في الهواء” لا تؤدي إلى أي نتيجة.

وأضاف في مقابلة مع قناة “أم تي في” اللبنانية: أنا “منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع المملكة ودول الخليج”.

وتابع: “أنا أشعر بالناس وأتفهم هواجسهم ولستُ حجر عثرة ولا متمسكا بالوزارة عناداً، لأنها ليست ملكي ولا لبيت أبي”.

وأمس أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية بتشكيلها الحالي، داعياً من جديد إلى إنهاء هيمنة مليشيا حزب الله على المشهد السياسي.

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