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عسيري: نستضيف 350 ألف لبناني.. والتصعيد يعتمد على هذا الأمر

عسيري: نستضيف 350 ألف لبناني.. والتصعيد يعتمد على هذا الأمر
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تواصل- فريق التحرير:

كشف سفير المملكة السابق في لبنان علي عواض عسيري بالأرقام ما قامت به المملكة في إعمار لبنان بعد انتهاء الحرب، موضحاً احتمالات التصعيد حيال لبنان .

وأضاف من خلال برنامج “المشهد اللبناني” عبر “قناة الحرة” أن قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان الدولة وليس لأشخاص منذ العام 1972 تقدر بنحو 72 مليار دولار.

وعن دور المملكة في إعمار لبنان قال :” المملكة عمرت في الضاحية وفي الجنوب 28 قرية، و 36 ألف وحدة سكنية بقيمة 550 مليون دولار”.

وأوضح عسيري أن المملكة أيضا وضعت 100 مليون دولار وديعة لأجل الاقتصاد اللبناني.

كما نوّه أن المملكة تستضيف 350 ألف لبناني من الشيعة والسنّة والمسيحيين والدروز يعملون بحرية ويعيشون وكأنهم وطنهم.

وعن احتمال التصعيد حيال لبنان أكد عسيري أنه يعتمد على سلوك حزب الله وسلوك العهد ووزرائه والإعلام الناطق باسمه وعلى السيطرة على تصدير المخدرات، وقال عسيري: “حزب الله هو المسيطر على الحكومة بفضل التحالف مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل”.

وأشار إلى أنه كان يعوّل على رئيس الجمهورية لينقل لبنان إلى مرحلة أخرى، وما زال أمامه سنة من رئاسته، موضحاً أن المطلوب هو لبننة حزب الله، حيث لا تكون مواجهة حزب الله أكبر من قدرة اللبنانيين.

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