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في الطقس والزراعة.. «الزعاق»: هذا ما سيحدث بعد 17 يومًا

في الطقس والزراعة.. «الزعاق»: هذا ما سيحدث بعد 17 يومًا
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تواصل- فريق التحرير:

قال الخبير في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الوسم ينتهي بعد 17 يومًا، ويدخل علينا “مربعانية” الشتاء.

وأوضح في فيديو نشرته “العربية”، أن “مربعانية” الشتاء، هي موسم نهاية الزراعة الشتوية وعلامة ذلك نشاط وتزهير كل أشجار الحمضيات وهي أشهر الفواكه الشتوية.

وأضاف :” ففي المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار وفي نهايتها تبدأ دورة الفاكه الصيفية(النخيل) بالطلع”.

وقال “الزعاق” إن الفاكهة تنقسم إلى قسمين، شتوية وصيفية، مشيرًا إلى أن أشهر الفواكه الشتوية الحمضيات، وأشهر الصيفية الحليات.

وأضاف أن الفاكهة الصيفية تبدأ بالبطيخ وتنتهي بالرمان، ويتخللها التمر والتين والمشمش والعنب.

وكان “الزعاق” أوضح أن “الوسم” هو أهم المواسم طوال العام، بسبب الأحوال الجوية فيه التي تتميز بالإعتدال، وأن البرودة تبدأ في الظهور خلاله، وأنه يتوافق مع شهر ربيع الأول الجاري، وتم تسميته بهذا الاسم لأن الأمطار التي تنزل فيه تسم النباتات في التربة، وتجعلها تنمو بسرعة أكبر.

وأشار، إلى أن مدة موسم “الوسم” 52 يومًا وهذا من ناحية الحساب، أما من ناحية التأثير فمدته 90 يومًا، ومعني تأثيريًا أي أن الأمطار إذا نزلت خلال الـ 90 يومًا فيكون شأنها شأن أمطار الوسم فجميعها وسم.

 

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