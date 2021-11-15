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ماذا عن مليشيا حزب الله.. الجارالله لوزير الداخلية الكويتي:  يجب أن تتحرك

ماذا عن مليشيا حزب الله.. الجارالله لوزير الداخلية الكويتي:  يجب أن تتحرك
أحمد الجارالله
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تواصل- فريق التحرير:

طالب الكاتب الكويتي أحمد الجارالله وزير الداخلية الكويتي بضرورة التحرك، لأجل ملاحقة من يهددون الأمن الكويتي.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر: ” علي الدولة الكويتية وأمنها الوطني أن يتحركوا فهناك من هدد الدولة بأن عليها أن تتوقف عن التدخل بمهربي الأموال والتي ترسل للإرهاب في لبنان ولحزب الله دعم لعملياته المضرة”.

وأضاف الجارالله: “لقد هدد هؤلاء بمراجعهم ومرشديهم وكأنهم مواطنون لدولة أخري غير الكويت.. وزير الداخلية إنهم ليسوا حكامنا تحرك”.

وطالب وزير الداخلية من التأكد واستعراض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يحذر فيها أحدهم قائلاً :”نحذركم من الاحتكاك بمراجعنا ومرشدينا”.

وأعرب الجارالله عن أسفه لما يحدث في لبنان قائلا :” خطر علي البلد أن تحكم من غير أهلها في لبنان أقلية استعانت بمراجع إيران وثقافتها المقلقة مع عميل باع وطنه..لبنان الآن مخطوفة ومعزولة عن العالم والسبب معمم وأفكار سوداء ودماء تهدر ومخدرات تهرب وتبيض أموال وثقافة طائفية مرعبه.. الله يستر علي دولنا الخليجية”.

 

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