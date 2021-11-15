الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجبر «ميقاتي» جورج قرداحي على تقديم استقالته؟ .. الوزارة تصدر بيانًا عاجلًا

هل يجبر «ميقاتي» جورج قرداحي على تقديم استقالته؟ .. الوزارة تصدر بيانًا عاجلًا
0

تواصل- فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من وثيقة مسربة تتضمن خطابًا من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعترض فيها على محاولات إجباره على تقديم استقالته.

وقالت وسائل الإعلام إن موظفين من داخل الوزارة سرّبوا هذه الوثيقة، التي كانت تعد سرية وتتضمن توقيع قرداحي.

وعلى الفور أصدرت وزارة الإعلام بيانًا عاجلًا بسبب ما سببه تسريب هذه الوثيقة من إحراج للحكومة وإظهار التخبط والانشقاق فيما بينها، نافية صحة هذه الصورة المسربة، ووصفتها بالمفبركة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة لقرداحي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات كان اليوم، لافتة إلى أن مروجيه يدعون أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي “اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة”.

وذكرت الوزارة أن البيان الملفق الذي يحمل توقيعاً مزورا لقرداحي يزعم أن التحقيقات أظهرت تسريب بعض الموظفين خطابات سرية وقرارات للوزير.

مواد ذات صلة

ماذا عن مليشيا حزب الله.. الجارالله لوزير الداخلية الكويتي:  يجب أن تتحرك

ماذا عن مليشيا حزب الله.. الجارالله لوزير الداخلية الكويتي:  يجب أن تتحرك

لهذه الأسباب.. أصدرت الكويت قراراً جديداً تجاه لبنان

لهذه الأسباب.. أصدرت الكويت قراراً جديداً تجاه لبنان

أول تعليق لأمين المجلس الإسلامي العربي في لبنان بعد منحه الجنسية السعودية

أول تعليق لأمين المجلس الإسلامي العربي في لبنان بعد منحه الجنسية السعودية

حتى إشعار آخر.. الكويت تتخذ خطوة جديدة تجاه لبنان

حتى إشعار آخر.. الكويت تتخذ خطوة جديدة تجاه لبنان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>