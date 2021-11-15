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أكبر أنهار المغرب يتعرض للجفاف لأول مرة في تاريخه

أكبر أنهار المغرب يتعرض للجفاف لأول مرة في تاريخه
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تواصل – وكالات :

لأول مرة في تاريخه، تعرض نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب للجفاف، لدرجة أنه أصبح عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما يقول الخبير البيئي محمد بنعطا؛ مما يهدّد الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تعود أسباب هذه الظاهرة إلى تراجع صبيب النهر بسبب الإفراط في استهلاك مياهه.

وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية، حيث صارت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر «على مدى 15 كيلومتراً»؛ ما دفع المزارعين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على التربة.

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