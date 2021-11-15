دراسة تكشف عن مفاجأة: 18 فيروساً جديداً في الصين.. وتحذير من انتشار وباء جديد

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن معلومات خطيرة تفيد بإمكانية أن تكون الصين مصدراً لموجة من الفيروسات الجديدة التي تجتاح العالم.

وحذرت الدراسة من تفشي وباء جديد بعدما تم اكتشاف 18 فيروساً “عالي الخطورة” في الأسواق التي تبيع الحيوانات البرية واللحوم والأسماك والدجاج.

الدراسة الجديدة أجريت على 12 نوع من الحيوانات البرية داخل الأسواق الصينية، أظهرت احتواءها على 71 فيروساً بينها 18 فيروساً “عالي الخطورة” على البشر والحيوانات الأخرى حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأوضح عالم في الأحياء التطورية بجامعة سيدني الأسترالية والمؤلف المشارك في الدراسة، إدوارد هولم زأن الدراسة تسلط الضوء على إمكان تسبب تجارة الحياة البرية وأسواق الحيوانات الحية في تفشي وباء جديد يمكن أن يؤدي بسهولة إلى كارثة صحية عالمية جديدة.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها رسمياً بالصين في ديسمبر 2019، بعدما انتقل إلى البشر من حيوانات بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.