الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. الجيش اليمني يوقف نساء اشتبه فيهن ثم كانت المفاجأة

شاهد.. الجيش اليمني يوقف نساء اشتبه فيهن ثم كانت المفاجأة
0

تواصل- فريق التحرير:

اشتبهت قوات من الأجهزة الأمنية والجيش اليمني في مجموعة نساء عند دخولهن مدينة مأرب، ليتم إيقافهن والتأكد من هويتهن ليكتشفوا المفاجأة الصادمة بأنهن لسن نساءً ولكن عناصر من مليشيا الحوثي تخفين في ملابس نسائية ليتمكنوا من دخول المدينة وتنفيذ عمليات إرهابية.

حيث نشر نشطاء في اليمن، صورًا توثق لحظة ضبط عناصر مليشيا الحوثي في مأرب، من قبل قوات الجيش اليمني، أثناء محاولته دخول المدينة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكتب ناشر الصورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلقي القبض على مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي متنكرين بملابس نسائية حاولوا الدخول إلى المدينة لتنفيذ مخططات ومهام إجرامية أوكلت اليهم” .

واليوم، تمكنت قوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، اليوم الخميس، من استعادة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي، خلال المعارك المستمرة في محافظة مأرب.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش شنت مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً على مواقع تمركز لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب”.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، إن الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حَريب ، وألحقوا بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: “أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها، ومن يأتي مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي مقتل 125 مسلحاً من مليشيا الحوثي وتدمير 14 آلية عسكرية، إثر تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفي محافظة البيضاء وسط البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

مواد ذات صلة

بعد مقتل 125  في ضربات التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع من مليشيا الحوثي

بعد مقتل 125  في ضربات التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع من مليشيا الحوثي

تصفية عشرات المدنيين في سجون الحوثي.. والمليشيا تنهب أموال ذويهم بحجة إطلاق سراحهم

تصفية عشرات المدنيين في سجون الحوثي.. والمليشيا تنهب أموال ذويهم بحجة إطلاق سراحهم

«قاتل الأجنّة» لقب جديد لزعيم مليشيا الحوثي

«قاتل الأجنّة» لقب جديد لزعيم مليشيا الحوثي

مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء وتنهب محتوياتها

مليشيا الحوثي تقتحم مقر السفارة الأمريكية في صنعاء وتنهب محتوياتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>