تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن المزاد سيكون يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1443 هجرياً في الساعة العاشرة صباحا بجمرك البطحاء.

وأضافت أن من ضمن شروط الدخول في المزاد التقيد بالضوابط وتتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

ومن ضمن الشروط أيضا دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر.

وتابعت أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة، كما اشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.