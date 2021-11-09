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حسن نصر الله يدعو «الزينبيات» لزواج المتعة من مليشيا الحوثي مقابل مبلغ إعانة

حسن نصر الله يدعو «الزينبيات» لزواج المتعة من مليشيا الحوثي مقابل مبلغ إعانة
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تواصل _فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقتين مسربتين من داخل مليشيا حزب الله اللبناني، يدعو فيهما أمين عام المليشيا حسن نصرالله، من وصفهن بـ”الأخوات المجاهدات الزينبيات” إلى “الزواج من مقاتلي مليشيا الحوثي في اليمن، زواج متعة مقابل “مبلغ إعانة”.

وفي وثيقة أخرى إجراءات لتخفيف آثار الأزمة المحتملة لترحيل أنصار الحزب الإرهابي من دول الخليج”، موقعة باسم هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي للحرب.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، الوثيقتين عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وحظيتا بانتشار واسع وأحدثتا ضجة بين النشطاء بعد كشف فضائح حزب الله.

 

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