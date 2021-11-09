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حملة شائعات تلاحق «الحريري».. ماذا عن عدم ترشحه للانتخابات النيابية؟

حملة شائعات تلاحق «الحريري».. ماذا عن عدم ترشحه للانتخابات النيابية؟
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تواصل- فريق التحرير

تداولت أنباء في الأيام الأخيرة في أوساط إعلامية وسياسة وزير الوزراء السابق سعد الحريري غير راغب بالترشح للانتخابات النيابية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن  مصادر في المكتب السياسي لتيار المستقبل أن  ” المستقبل” في قلب مرحلة التحضير اللوجستي للانتخابات.

وأكد أن ما يقال عن عدم ترشح الحريري هو مجرد شائعات خاصة، منوهة أن الرئيس الحريري لم يبلغ أحدا بهذا  الأمر.

وأوضحت المصادر أن مروجي هذه الإشاعات معروفون وحملتهم باتت مكشوفة للجميع.

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية، قد ذكرت قبل أيام أن معلومات تسربت عن لقاءات من الحريري مع بعض أفراد عائلته المقربين له، وأنه أخبرهم أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

وذكرت حينها أن هذه الخطوة غير مسبوقة من الحريري منذ عام 2005، لأنها تعني الخروج من السلطة.

في حين أوضحت وسائل إعلام لبنانية أنه لم يتم التأكد من صحة قرار الحريري النهائي، وهو ما نفته اليوم مصادر داخل تيار المستقبل.

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