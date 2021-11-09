وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه للمقاولات، وشركة رضايات المحدودة” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش ضبط جودة الأداء (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– مهندس مدني (للجنسين).

– مصمم الرسوم البيانية (للرجال).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)