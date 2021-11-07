تعليق «مفاجئ» من «حزب الله» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

تواصل- فريق التحرير:

في تعليق مفاجئ لمليشيا حزب الله اللبناني، دعا إلى إجراء تحقيق حاسم لكشف ملابسات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر استهداف منزله بطائرة مفخخة.

وقالت “قناة المنار”، التابعة للحزب ، إن “الحزب دان، في بيان، بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية ‏مصطفى الكاظمي”، داعيا “إلى إجراء تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة”.

وأضاف البيان، أن “حزب الله هنأ الكاظمي بسلامته وسلامة من معه”، داعيا إلى “بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار لإيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء”.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا البيان بالسخرية والاستغراب، مشيرين إلى أن هذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي المعروف ” يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.

وتأتي محاولة الاغتيال هذه بعد ساعات على تهديدات صريحة أطلقتها ميليشيات موالية لحزب الله وإيران، على إثر ما جرى من صدامات بين القوات الحكومية ومناصرين للمليشيا المسلحة خلفت عدداً من القتلى والجرحى.