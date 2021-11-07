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جريمة مروعة.. مليشيا الحوثي تعدم مسؤولاً يمنياً أمام طفله

جريمة مروعة.. مليشيا الحوثي تعدم مسؤولاً يمنياً أمام طفله
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تواصل – فريق التحرير :

أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكاب جريمة بشعة استمرارًا للجرائم الدموية التي تُرتكب بحق الشعب اليمني، حيث قامت بإعدام مسؤول بدم بارد أمام طفله.
وحسب وسائل إعلام مختلفة، أكدت مصادر يمنية، علي إقدام مليشيا الحوثي على إعدام مسئول يمني بدمٍ بارد أمام منزله، في استمرارٍ منهم في بث حالة الفوضى والقتل في البلاد، دون أدنى مسؤولية إنسانية.
وقالت مصادر يمنية مطلعة، أن الحوثيين أقدموا على “اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن”.
وذكر المصدر إلى أن عملية الاغتيال تمت مساء أمس السبت، على أيدي مليشيا الحوثي بالقرب من منزله بالمدينة الخضراء، وأن العملية الوحشية جرت أمام ابنه الطفل الذي كان بجانبه.

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