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الأزمات الاقتصادية تحاصر اللبنانيين.. أقدم صحيفة لبنانية تسرح جميع موظفيها

الأزمات الاقتصادية تحاصر اللبنانيين.. أقدم صحيفة لبنانية تسرح جميع موظفيها
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تواصل- وكالات:

تحاصر الأزمات الاقصادية المواطنين اللبنانيين في جميع المجالات، لاسيما بعد الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة في النهوض بالاقتصاد، الأمر الذي انعكس على الأوضاع المادية الخانقة على المواطنين.

وبسبب التعثر والأزمات المالية، أبلغت جريدة “دايلي ستار”، أقدم صحيفة لبنانية ناطقة باللغة الإنجليزية، موظفيها بتسريحهم من العمل.

وحسب “فرانس برس” نقلًا عن مصادر، تلقى الموظفون في الصحيفة رسالة عبر البريد الإلكتروني من رئاسة التحرير، تبلغهم باتخاذ قرار بتسريح جميع العاملين اعتبارًا من 31 أكتوبر.

ويشهد قطاع الصحافة في لبنان منذ سنوات أزمة متمادية ترتبط بشكل أساسي بتوقف التمويل السياسي الداخلي والعربي لوسائل الإعلام، عدا عن ازدهار الصحافة الرقمية وتراجع عائدات الاعلانات. وفاقمت الأزمة الاقتصادية اللبنانية المستمرة منذ عامين والجمود السياسي، التحديات المالية.

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