الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جازان.. ضبط 300 كجم من «القات» المخدر بمركبة يقودها مواطن

جازان.. ضبط 300 كجم من «القات» المخدر بمركبة يقودها مواطن
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (300) كيلو جرام من القات المخدر داخل مركبة يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر, بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر.

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية, وإحالته لفرع النيابة العامة.

 

مواد ذات صلة

تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق

تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق

أمطار غزيرة على محافظات جازان.. والدفاع المدني يحذر

أمطار غزيرة على محافظات جازان.. والدفاع المدني يحذر

التزموا بتعليمات الدفاع المدني.. أمطار من الأربعاء وحتى الجمعة على هذه المناطق

التزموا بتعليمات الدفاع المدني.. أمطار من الأربعاء وحتى الجمعة على هذه المناطق

القصاص من مواطن قتل 7 من منسوبي مكتب تعليم الداير بإطلاق النار عليهم

القصاص من مواطن قتل 7 من منسوبي مكتب تعليم الداير بإطلاق النار عليهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>