شاهد.. «جورج قرداحي» يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة: «لن أعتذر ولن أستقيل»

تواصل- فريق التحرير:

على عكس المتوقع بأن يتراجع ويعتذر عن تصريحاته بحكم العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، فضلًا عن مواقف شخصية له اعترف فيها بفضل المملكة عليه، خرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بتصريحات جديدة مثيرة للجدل، ليعلن أنه لن يعتذر ولن يستقيل من منصبه.

وقال قرداحي، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام: “لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية”.

وأضاف: “لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”.

وأوضح أن أحد الوزراء طالبه بالاستقالة، ورد قائلًا :”إنني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من أنني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح”.

وأكد أنه ملتزم بالبيان الوزاري ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات ولا ينكر جميل المملكة، قائلا: “لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر.. ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه”.

و أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، استدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية. فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.