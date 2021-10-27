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الخارجية اللبنانية تتبرأ من تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة

الخارجية اللبنانية تتبرأ من تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة
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تواصل- فريق التحرير

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا، عقب تصريحات جورج قرداحي المسيئة، تؤكد فيها على تمسكها بروابط الأخوة مع دول الخليج.

وقالت الخارجية في بيانها: “صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب”.

وأضافت أننا مرارا وتكرارا قد قمنا بإدانة الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة، ولا زلنا عند موقفنا في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائنا الخليجيين الذين نكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وننأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد أعلن أيضا رفضه التام لتصريحات جورج قرداحي عن موقف المملكة والإمارات من أزمة اليمن، والتي دافع فيها عن الحوثيين.

يذكر أن قرداحي كان قد أثار جدلا بسبب تصريحاته الأخيرة، بأن مليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة أنصار الله، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد – على حد زعمه-.

وأوضح أيضا في تصريحاته المسيئة أن مليشيا الحوثي تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، بحسب زعمه.

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